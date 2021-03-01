Количество должников по оплате коммуналки за год выросло на 50%, – "Опендатабот"
Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".
В основном, украинцы должны предприятиям, поставляющим отопление.
Больше всего украинцы должны таким предприятиям: КП "Харьковводоканал", КП "Жилкомсервис", ПОКВПТГ "Полтаваоблэнерго", КП теплосетей "Криворожтеплосеть" и КП "Кривбассводоканал".
В пресс-службе отмечают, что человек признается должником по оплате коммунальных в судебном порядке, относительно коммунальных предусмотрено упрощенное производство. Если должник не выполняет приговор суда, он попадает в реестр должников.
"Человеку, который попал в Единый реестр должников, могут заблокировать банковские счета, изъять его имущество, а также ограничить выезд за границу. Однако коммунальные предприятия могут прекратить предоставление услуг должникам еще в досудебном порядке", - прокомментировала адвокат Наталья Гнатуш.