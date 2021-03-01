Количество должников по оплате коммуналки за год выросло на 50%, – "Опендатабот"

В 2020 году было открыто 342 232 производства относительно украинцев, которые не оплатили коммунальные услуги. Это на 50% больше, чем в 2019 году, когда велось около 227 тыс. производств.

Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".

В основном, украинцы должны предприятиям, поставляющим отопление.

Больше всего украинцы должны таким предприятиям: КП "Харьковводоканал", КП "Жилкомсервис", ПОКВПТГ "Полтаваоблэнерго", КП теплосетей "Криворожтеплосеть" и КП "Кривбассводоканал".

В пресс-службе отмечают, что человек признается должником по оплате коммунальных в судебном порядке, относительно коммунальных предусмотрено упрощенное производство. Если должник не выполняет приговор суда, он попадает в реестр должников.

"Человеку, который попал в Единый реестр должников, могут заблокировать банковские счета, изъять его имущество, а также ограничить выезд за границу. Однако коммунальные предприятия могут прекратить предоставление услуг должникам еще в досудебном порядке", - прокомментировала адвокат Наталья Гнатуш.