Зеленский анонсировал "суд в смартфоне"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о перспективе внедрения IT-технологий в судебной системе.

Об этом он заявил во время выступления на всеукраинском форуме "Украина30. Развитие правосудия", передает Офис президента Украины.

Президент отметил, что важным является устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности суда.

"Действенным шагом в этом могут стать IT-решения. По аналогии с государственными услугами в смартфоне, мы стремимся и обязательно сделаем суд в смартфоне", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, "большинство бюрократических процедур перейдет в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений".