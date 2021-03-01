"Нафтогаз" оставил без аварийной службы 5 тысяч потребителей газа на Харьковщине, – РГК

Почти 5 тыс. домохозяйств в пгт. Донец и с. Копанка в Харьковской области при возникновении аварийно-опасных ситуаций не имеют возможности вызвать аварийную службу 104.

Этих потребителей обслуживает ПАО "Кировоградгаз", которое входит в группу "Нафтогаз", сообщает пресс-служба "Региональной газовой компании".

"Ранее этим потребителям была доступна аварийная служба АО "Харьковгаз". Но 20 января 2021 года НКРЭКУ принято решение об исключении этих населенных пунктов из территории лицензированной деятельности АО "Харьковгаз", и включение их в территорию лицензированной деятельности ОАО "Кировоградгаз". Согласно этому решению, с 1 марта 2021 года доставка природного газа потребителям пгт. Донец и с. Копанка Изюмского района осуществляется ОАО "Кировоградгаз". Однако этот Оператор ГРМ не обеспечил работу службы 104 для выездов на аварийные вызовы потребителей, проживающих в этих населенных пунктах", – говорится в сообщении РГК.

В компании отмечают, что "согласно постановлению регулятора №201 от 16 февраля 2017 года "Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности на рынке природного газа", Оператор ГРС обязан обеспечить работу аварийно-диспетчерской службы для реагирования на экстренные вызовы потребителей".

"Игнорирование ОАО "Кировоградгаз" этого требования создает опасный прецедент для жителей Харьковской области и является грубым нарушением лицензионных условий", – подчеркивают в РГК.

В пресс-службе РГК добавили, что АО "Харьковгаз" считает решение НКРЭКУ о передаче населенных пунктов области на обслуживание ОАО "Кировоградгаз" и действия "Кировоградгаза" такими, которые не отвечают требованиям действующего законодательства и обжалует решение регулятора в суде.

Напомним, что РГК - сервисная компания, разрабатывающая комплексные решения для энергетического сектора, для повышения качества обслуживания клиентов, модернизацию отрасли, внедрение европейских стандартов работы операторов ГРС. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, которые обслуживают 250 тыс. км газопроводов и 8 млн. потребителей газа.