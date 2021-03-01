"Дія" открыла запись на вакцинацию против COVID-19

С 1 марта в "Дії" началась регистрация в лист ожидания на вакцинацию против коронавирусной болезни COVD-19.

Об этом сообщается на сайте приложения.

Чтобы записаться на вакцинацию, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на сайте diia.gov.ua. после этого в разделе услуги выбрать "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19". Также гражданину нужно указать, чем он занимается, после этого выбрать город, в котором он будет вацинироваться.

После подтверждения записи нужно будет отслеживать уведомления в приложении.

В пресс-службе "Дії" предупредили, что предварительная запись в лист ожидания не является записью к врачу.

Также в сообщении добавили: "работникам учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, интернатов, домов для людей пожилого возраста и других специализированных учреждений, а также военным и работникам структур госбезопасности не нужно записываться". Работодатель самостоятельно должен внести представителей вышеуказанных категорий в списки и сообщить о дате прививки.

Напомним, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) производителя Serum Institute India. Борт с медицинскими препаратами вылетел из индийского Мумбаи 22 февраля и добрался в Киев с остановкой в ​​Стамбуле. Первым вакцину получил врач-реаниматолог ковидного отделения Черкасской областной больницы Евгений Горенко.