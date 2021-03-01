Уже в третьей области введен "красный" уровень карантинных ограничений, – министр

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение ввести "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в Житомирской области с 3 марта.

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 3 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области и применить на территории Житомирской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности", – написал министр.

Как сообщалось, 27 февраля на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение ввести "красный" уровень эпидемической опасности с 1 марта на территории Черновицкой области.

Ранее Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвызвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о введении на территории региона карантина "красного" уровня из-за стремительного распространения коронавируса.

В Ивано-Франковской области приостановлена работа развлекательной инфраструктуры и заведений общественного питания, на въезде в область установлены 16 контрольно-пропускных пунктов с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В связи с заполненностью больниц в области открыт первый временный мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом на территории Богородчанской центральной районной больницы.