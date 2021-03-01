Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях для 10 бывших силовиков за госизмену

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Соответствующий указ №81/2021 1 марта опубликовали на сайте Офиса президента Украины.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.

Контроль над выполнением решения СНБО возлагается на секретаря СНБО.

Как сообщалось, 26 февраля, по окончанию заседания СНБО секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщил о решении ввести санкции против 10 лиц, которые входят в высший офицерский состав из-за измены родине. Они лишены всех званий, к ним применен максимальный пул санкций, которое позволяет украинское законодательство.

Под санкции попали экс-командующий ВМС ВСУ Березовский Денис, бывший заместитель начальника управления Госохраны – директор департамента в АРК Шапортов Станислав Владимирович, бывший прокурор Крыма Нянчур Сергей, Катовский Юрий Александрович, экс-глава СБУ Якименко Александр Григорьевич, Товский Владимир Владимирович, бывший начальник Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Ганжа Сергей Валентинович, бывший первый замкомандующего ВМС ВСУ Елисеев Сергей Станиславович, Шакура Дмитрий Александрович, экс-глава МВД Захарченко Виталий Юрьевич.

Так, им заблокируют активы, ограничат торговые операции, остановят исполнение экономических и финансовых обязательств, приостановят выдачу разрешений на ввоз и вывоз из Украины на территорию иностранного государства валютные ценности, также лишат всех государственных наград, запретят принимать участие в приватизации и другие ограничения.

Отмечено, что санкции будут иметь бессрочный характер.