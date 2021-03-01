МБРР профинансировал проекты в Украине за год на $700 миллионов

Выборка средств по проектам, которые финансируются за средства кредитов Международного банка реконструкции и развития (МБРР, группа Всемирного банка), в 2020 году составила $693,55 млн, став крупнейшей за всю историю сотрудничества.

Об этом заместитель министра финансов Александр Кава заявил во время встречи по очередному пересмотру кредитного портфеля с директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупа Банерджи, передает пресс-служба Минфина.

"Сотрудничество Украины и Всемирного банка в 2020 году было крайне удачным, а выборка средств в рамках портфеля МБРР стала крупнейшей за всю историю сотрудничества по сравнению с прошлыми годами и составила $693,55 млн, включая выборку средств по прямым привлеченным кредитам, кредиту под государственную гарантию и поступления в общий фонд государственного бюджета", – сказал Кава.

Замминистра напомнил, что в 2020 году от Всемирного банка на борьбу с коронавирусом в общий фонд государственного бюджета было направлено $296,85 млн. Он уточнил, что в настоящее время на стадии подготовки находится новый совместный проект "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине".

Во время просмотра портфеля проектов Всемирного банка в Украине был рассмотрен вопрос помощи Всемирного банка по проекту строительства нового участка железной дороги между станциями "Южнодонбасская" и "Курахово", что позволит обеспечить устойчивое и быстрое сообщение между Мариуполем и Краматорском.

Также обсуждалась возможность привлечения средств Всемирного банка для строительства новой железной дороги по маршруту Черновцы - Хотин - Каменец-Подольский. Такой проект позволит сократить время поездки из нынешних 12 до 6 часов.

Кроме того, заместитель Министра финансов подчеркнул важность финансовой поддержки банком проектов в приоритетных отраслях экономики Украины.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2020 году сократил инвестиции в Украину до 812 млн евро в 34 проекта по сравнению с 2019 годом, когда банк проинвестировал 51 проект на 1,1 млрд евро.