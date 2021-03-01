Убыток "Украэроруха" за три квартала 2020 года превысил 1 миллиард
Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха"
Также в сообщении отмечают, что за январь-сентябрь доходы от предоставления аэронавигационных услуг упали на 67%.
"Отрицательный результат имеет ряд объективных экономических причин, которые заключаются в снижении интенсивности полетов в небе над страной и уменьшении средней взлетной массы самолетов, что является одним из важных факторов расчета платы за аэронавигационное обслуживание", – говорится в сообщении.
За три квартала 2020 года были приняты меры по временному сокращению расходов, среди которых снижение затрат на персонал за счет введения режима простоя и неполного рабочего времени, приостановление всех социальных программ, временное приостановление программы инвестиций и развития предприятия, пересмотр и сокращение до минимально возможного уровня всех категорий операционных расходов. Благодаря этому удалось достичь экономии расходов на 39% плана и на 37% факта предыдущего года.