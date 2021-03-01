Убыток "Украэроруха" за три квартала 2020 года превысил 1 миллиард

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения ("Украэрорух") за три квартала 2020 года получило 1,04 млрд грн чистого убытка, годом ранее убыток за аналогичный период убыток составлял 568,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха"

Также в сообщении отмечают, что за январь-сентябрь доходы от предоставления аэронавигационных услуг упали на 67%.

"Отрицательный результат имеет ряд объективных экономических причин, которые заключаются в снижении интенсивности полетов в небе над страной и уменьшении средней взлетной массы самолетов, что является одним из важных факторов расчета платы за аэронавигационное обслуживание", – говорится в сообщении.

За три квартала 2020 года были приняты меры по временному сокращению расходов, среди которых снижение затрат на персонал за счет введения режима простоя и неполного рабочего времени, приостановление всех социальных программ, временное приостановление программы инвестиций и развития предприятия, пересмотр и сокращение до минимально возможного уровня всех категорий операционных расходов. Благодаря этому удалось достичь экономии расходов на 39% плана и на 37% факта предыдущего года.