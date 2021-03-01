Еврокомиссия планирует разработать сертификат вакцинации от коронавируса к лету (обновлено)

Еврокомиссия планирует до конца марта представить проект "цифрового зеленого паспорта" для вакцинированных от коронавируса.

Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во время выступления в Европарламенте, передает Deutsche Welle.

По словам фон дер Ляйен, еврокомиссары намерены уже "в ближайшие несколько месяцев создать технические предпосылки" для внедрения такого документа о проведенной вакцинации от коронавируса.

"Для того, чтобы цифровой зеленый паспорт был успешным, нам нужна поддержка всех стран-членов", – отметила глава Еврокомиссии.

Согласно достигнутым во время последнего саммита ЕС договоренностям, цифровой европейский паспорт вакцинации должны технически подготовить в течение трех месяцев. Цель введения такого защищенного от фальсификаций удостоверения состоит в том, чтобы предоставить возможность привитым от коронавируса людям доказать свою иммунизацию. Теоретически, это можно сделать с помощью документа с QR-кодом, который можно было бы распечатать на бумаге или же хранить на смартфоне. Для этого национальные системы 27 государств-членов ЕС должны согласовать между собой соответствующие нормы.

Пока неясно, будет ли этот документ способствовать облегчению возможностей по поездок или посещения ресторанов или других заведений или мероприятий для тех, кто вакцинировался. Вероятно, эту возможность будут оставлять на усмотрение отдельных государств ЕС. К примеру, в Израиле "зеленый паспорт" предоставляет преимущества для вакцинированных лиц.

Как заявил позднее на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, Еврокомиссия также хочет разработать сертификат вакцинации от COVID-19 к лету в рамках усилий по упрощению передвижений людей по Европе, передает Интерфакс-Украина.

"Предложение об этом будет сделано в течение марта, чтобы облегчить свободное перемещение в Европейском союзе. Что касается применения сертификата, он может быть использован не только для того, чтобы подтвердить вакцинацию, но также результаты тестов или выздоровление", – сказал Виганд.

Он указал на договоренность государств-членов о требованиях к сертификату, сообщив, что осталось скоординировать механизм взаимного признания систем.

Еврочиновник при этом заявил, что в масштабе ЕС "речь идет о разработке ничего иного, кроме практического средства, позволяющего облегчить свободу передвижения внутри ЕС" в профессиональных или туристических целях на базе имеющихся медицинских данных.

Другой представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке пояснил: "Мы уже говорили в прошлом, что думаем о том, как в рамках нашего сотрудничества с ВОЗ перейти (с применением сертификата) на международный уровень. Но как сказала в четверг (25 февраля на пресс-конференции после саммита ЕС) председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, мы начнем работать сначала над европейским решением, а в дальнейшем посмотрим".

Он добавил, что сертификат предполагается разработать в бумажной и цифровой формах при усиленной защите персональных данных обладателей документа.