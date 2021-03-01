Зеленский подписал закон о штрафах за нарушение требований пожарных инспекторов

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере пожарной безопасности".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Документ направлен на усиление защиты окружающей среды, предотвращения пожаров в природных экосистемах, повышения эффективности управления и контроля в этой сфере, усиление административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности", – сказано в сообщении.

Среди прочего, законом повышены штрафы за начало работы новосозданных предприятий без зарегистрированной декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности, а также за невыполнение законных требований представителей ГСЧС.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 3 февраля 2021 года.

Законом увеличены размеры штрафов за совершение правонарушений по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях:

по статье 95-1 "Нарушение требований нормативно-правовых актов и нормативных документов по вопросам технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергетического оборудования" – с 1-5 необлагаемых минимумов доходов граждан до 100-200 минимумов (1700-3400 грн), а для должностных лиц – до 200-300 минимумов;

№120 "Нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском, речном и воздушном транспорте" – с 3-7 до 100-200 минимумов, а для должностных лиц – до 200-300 минимумов;

№175 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" – с нынешних 0,5-7 до 100-200 минимумов, а для должностных лиц – до 200-300 минимумов;

№175-2 "Осуществление предприятием хозяйственной деятельности без декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности", на граждан - субъектов предпринимательской деятельности и должностных лиц с 40-100 минимумов до 100-300 минимумов (1700-5100 грн).

№188-16 "Невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам гражданской защиты, надзора и контроля за состоянием защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" – с 10-100 до 100-200 минимумов;

№188-20 "Невыполнение (уклонение от исполнения) или несвоевременное исполнение предписаний должностных лиц центрального органа исполнительной власти по государственному энергетическому надзору или распоряжений его органов" – с 1-5 до 50-100 минимумов, а для должностных лиц – от 100 до 200.

Также вносятся изменения в статьи 223, 224, 240, 255 КУоАП, направленные на расширение полномочий отдельных должностных лиц государственных органов а также повышение эффективности управления и контроля в указанных выше сферах.