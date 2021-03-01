Новини

Зеленский расширил перечень оснований для выплаты помощи по частичной безработице

5950
Зеленский расширил перечень оснований для выплаты помощи по частичной безработице
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в статью 47-1 Закона Украины "О занятости населения" относительно помощи по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайной ситуации", который был принят парламентом 4 февраля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Действующее украинское законодательство предусматривает предоставление помощи по частичной безработице на период карантина для застрахованных лиц, утративших часть дохода через ограничительные мероприятия, связанные с противодействием распространению COVID-19", – говорится в сообщении.

Теперь помощь по частичной безработице может оказываться не только на период карантина, вызванным коронавирусом, а и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации на территории Украины. 

Также, в соответствии с законом, Кабмин получает право определять порядок предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, ее размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

Закон вступит в силу на следующий день после его публикации.

Джерело:  ОПУ
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини