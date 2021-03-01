Зеленский расширил перечень оснований для выплаты помощи по частичной безработице

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в статью 47-1 Закона Украины "О занятости населения" относительно помощи по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайной ситуации", который был принят парламентом 4 февраля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Действующее украинское законодательство предусматривает предоставление помощи по частичной безработице на период карантина для застрахованных лиц, утративших часть дохода через ограничительные мероприятия, связанные с противодействием распространению COVID-19", – говорится в сообщении.

Теперь помощь по частичной безработице может оказываться не только на период карантина, вызванным коронавирусом, а и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации на территории Украины.

Также, в соответствии с законом, Кабмин получает право определять порядок предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, ее размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

Закон вступит в силу на следующий день после его публикации.