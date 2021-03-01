Минобороны начало поиск поставщика новых внедорожников для замены УАЗов

Министерство обороны объявило о начале открытии опытно-конструкторской работы "Разработка легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных Сил Украины".

Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.

По словам министра, сейчас основную группу армейских автомобилей, используемых в видах и отдельных родах войск Вооруженных Сил Украины, составляют УАЗы различных модификаций, которые уже морально и физически устарели. А модернизация и выпуск новых моделей УАЗ проводится только в РФ. Поэтому принято принципиальное решение о постепенном выводе их из эксплуатации.

"Мы должны сказать: "Farewell, УАЗ". Новый внедорожник должен соответствовать тактико-техническим характеристикам современных образцов армий НАТО. К опытным образцам выдвигается ряд требований – надежность, мощность, экономичность, грузоподъемность, простота технического обслуживания и ремонта. Машина должна обеспечить выполнение задач независимо от местности и климатических зон", – сказал Таран.

Он добавил, что наиболее приемлемый по своим тактико-техническим характеристикам образец автомобиля многоцелевого назначения будет избран по результатам государственных испытаний.

Планируется, что первыми такие автомобили получат подразделения и воинские части Сухопутных войск украинской армии, которые выполняют задачи в районе проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей.