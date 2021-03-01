Минобороны решило превратить единственный корвет в плавучий музей

Министерство обороны принято решение превратить подлежащий списанию учебный корабль Военно-Морских Сил Украины "Винница" в музей.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.

По словам министра, сейчас прорабатывается вопрос передачи корвета как музейного предмета в филиал Национального военно-исторического музея Украины – Центрального военно-морского музея. Корабль, построенный 45 лет назад, в формате государственно-частного партнерства планируют разместить на 8-м причале Николаева.

"Создание на базе боевого судна музейной экспозиции позволит превратить его в один из мощных центров военно-патриотического воспитания молодежи. Здесь будут популяризировать традиции украинского военного флота, а причал станет одним из центров туризма города корабелов", – отметил Таран.

По его словам, таким образом будет сохранен для истории один из последних представителей корветов проекта "1124", как образца кораблестроения 70-х годов прошлого века.

В Минобороны отмечают, что в мире существует несколько сотен кораблей-музеев, на которых размещена экспозиция, посвященная истории, экипажу и событиям судна. Самые известные из них – парусный линейный корабль "Виктори" в британском Портсмуте или американский линейный корабль "Айова" в Лос-Анджелесе.

В Украине корвет "Винница" станет первым таким объектом военно-морского наследия.

Напомним, корвет "Винница" – многоцелевой корабль прибрежного действия. Спущен на воду в 1976 году. Выполнял задачи в акватории Черного моря. В составе ВМС ВС Украины принимал участие во многих многонациональных учениях. Согласно открытым данным, на сегодня является единственным представителем своего класса в составе ВМС Украины.