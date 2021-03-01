Нацбанк согласовал план отказа "Расчетным центром" от банковской лицензии

Национальный банк Украины согласовал план прекращения банковской деятельности ПАО "Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках" ("Расчетный центр") без прекращения юридического лица на основании решения, принятого акционерами РЦ.

Соответствующее решение №63-рш правления НБУ приняло 19 февраля, передает пресс-служба регулятора.

Предпосылкой для принятия этого решения стало принятие 19 июня 2020 года закона об упрощении привлечения инвестиций, которым клиринговая деятельность отделена от банковской деятельности, начиная с 1 июля 2021 года.

"Учитывая это, "Расчетный центр", который сейчас является банковским учреждением, осуществляющим клиринговую деятельность, должен трансформироваться из банка в небанковское финансовое учреждение, отказавшись от банковской лицензии", – пояснили в НБУ,

3 февраля общее собрание акционеров "Расчетного центра" приняло решение о прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица с 1 июля.

Национальный банк согласовал такой план прекращения и обязал банк не позднее пятого числа каждого месяца представлять отчеты о выполнении плана прекращения.

В рамках указанного плана "Расчетный центр" должен выполнить все свои обязательства, связанные с деятельностью, провести окончательные расчеты с Фондом гарантирования вкладов физических лиц, закрыть текущие и корреспондентские счета.

В НБУ напомнили, что "Расчетный центр" не является участником ни одной из платежных систем и не собирается осуществлять деятельность как платежная организация платежных систем. У учреждения нет обособленных подразделений.

В то же время "Расчетный центр" имеет лицензию Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление клиринговой деятельности.

"После трансформации Расчетный центр продолжит осуществлять соответствующую профессиональную деятельность на рынках капитала без закрепленных законом монопольных возможностей. Также Расчетный центр продолжит учет денежных средств участников рынка в национально банке, подтверждающий безопасность и надежность расчетов в будущем", – отмечается в сообщении.

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Напомним, Национальный банк Украины является акционером "Расчетного центра" (во владении НБУ более 80% акций РЦ). Кроме него, акционерами РЦ являются государственные "Укрэксимбанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк", а также подконтрольный группе "СКМ" банк ПУМБ.

"Расчетный центр" создан на базе Всеукраинского депозитария ценных бумаг (ВДЦБ) для проведения денежных расчетов по сделкам с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами, совершенными на фондовой бирже и вне фондовой биржи, если проводятся расчеты по принципу "поставка ценных бумаг против оплаты".

6 сентября 2013 года НБУ выдал "Расчетному центру" банковскую лицензию.