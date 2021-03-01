"Укрзализныця" сократит время в пути для поезда из Киева в Мариуполь

"Укрзализныця" до конца месяца представит обновленное расписание курсирования пассажирских поездов, согласно которому ускорится движение поезда №9/10 "Приазовье" сообщением Киев-Мариуполь.

Так, с 28 марта поезда по этому маршруту будут прибывать почти на 1 час раньше – на 57 минут в юго-восточном направлении и на 49 минут в северо-западном направлении, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Благодаря оптимизации движения на участке Днепр-Запорожье-Мариуполь путем переложения нити графика с участка Запорожье-Федоровка-Камыш-Заря на участок Запорожье-Пологи-Камыш-Заря, компании удалось на 62 км сократить маршрут движения поезда Киев-Мариуполь. Уже с 28 марта поезда по этому направлению будут прибывать почти на 1 час раньше", – отметил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

Кроме этого, по его словам, в ближайшее время "Укрзализныця" оптимизирует участок движения Днепр-Пятихатки-Мироновка-Киев.