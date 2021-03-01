Украина сохранила 12 место в рейтинге мировых производителей стали

Украина по итогам работы металлургических предприятий в январе 2021 года сократила производство стали на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, и на 3,5% к декабрю 2020 года - до 1,84 млн тонн, сохранив 12 место (на уровне декабря), в рейтинге 64 стран-основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

В январе зафиксировано наращивание выплавки стали к январю 2020 года в большинстве стран первой десятки, кроме Японии и США, передает Интерфакс-Украина.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам января 2021 года выглядит следующим образом: Китай (90,24 млн тонн, рост на 6,8% к январю 2020 года), Индия (10,01 млн тонн, рост на 7,6%), Япония (7,92 млн тонн, падение на 3,9%), США (6,9 млн тонн, падение на 9,9%), РФ (6,67 млн тонн, рост 6,5%), Южная Корея (6,02 млн тонн, "плюс" 4,9%), Турция (3,4 млн тонн, рост на 12,7%), Германия (3,31 млн тонн, "плюс" 6%), Бразилия (3 млн тонн, рост на 10,8%) и Иран (2,65 млн тонн, рост на 10,2%).

Далее следуют Италия (1,89 млн тонн, рост на 0,7%), Украина (1,84 млн тонн, падение на 0,2%), Тайвань (КНР, 1,8 млн тонн, рост на 0,3%), Мексика (1,65 млн тонн, "плюс" 9,8%) и Вьетнам (1,54 млн тонн, рост на 34%).

В целом в январе текущего года выплавка стали возросла на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 162,92 млн тонн.

Как сообщалось, за 2020 год первая десятка стран-производителей стали выглядела следующим образом: Китай (1,05 млрд тонн, рост на 5,2%), Индия (99,57 млн тонн, "минус" 10,6%), Япония (83,19 млн тонн, снижение на 16,2%), РФ (73,4 млн тонн, рост на 2,6%), США (72,69 млн тонн, "минус" 17,2%), Южная Корея (67,12 млн тонн, падение на 6%), Турция (35,76 млн тонн, "плюс" 6%), Германия (35,66 млн тонн, "минус" 10%), Бразилия (30,97 млн тонн, падение на 4,9%) и Иран (29,03 млн тонн, больше на 13,4%).

Далее следуют Украина (20,62 млн тонн, "минус" 1,1%), Тайвань (КНР, 20,57 млн тонн, "минус" 6,3%), Италия (20,2 млн тонн, падение на 12,9%), Вьетнам (19,5 млн тонн, рост на 11,6%) и Мексика (16,85 млн тонн, снижение на 8,3%).

В целом за 2020 год 64 страны произвели 1,83 млрд тонн стали, что на 0,9% меньше, чем за 2019 год.

Украина по итогам работы метпредприятий в декабре 2020 года из-за низкой сопоставимой базы увеличила производство стали на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 1,91 млн тонн (в декабре 2019 года – 1,56 млн тонн), переместившись с 13 на 12 место в рейтинге 64 стран. По итогам 2020 года Украина заняла 11 место.

В декабре 64 страны произвели 160,86 млн тонн стали, что на 5,8% больше, чем в декабре 2019 года.