"Укрзализныця" объявила тендер на покупку 100 новых пассажирских вагонов за 3 миллиарда

"Укрзализныця" объявила тендер на приобретение 100 новых пассажирских вагонов общей стоимостью 3,04 млрд грн в текущем году.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

Коммерческие предложения отечественным и иностранным вагоновиробникам, в частности Крюковскому и Харьковскому вагоностроительным заводам, компаниям Siemens, Pesa и другим, уже разосланы.

"Реформирование железной дороги - одна из ключевых задач Мининфраструктуры на этот год. Впервые за время независимости в бюджете страны предусмотрена поддержка на закупку 100 пассажирских вагонов и обновления железнодорожной инфраструктуры. "Укрзализныця" уже объявила тендер на их приобретение и разослала соответствующие коммерческие предложения как отечественным, так и иностранным вагонопроизводителям. Самое главное - чтобы обновленный подвижной состав пассажирских вагонов и улучшение сервиса "Укрзализныци" полностью соответствовали ожиданиям граждан и учитывали их мнение", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"В декабре мы специально провели опрос среди наших пассажиров, проводников и железнодорожных активистов, чтобы понять, какие новшества в новых вагонах является наиболее ожидаемыми. Из более 1000 предложений мы сформировали 94 группы пожеланий, которые проанализировали вместе с поставщиками, сделали акцент на качественных изменениях, которые возможно внести без существенного отсрочки поставки, и внесли в техническое задание", - рассказал директор филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" Александр Перцовский.

Основные нововведения и требования к производству пассажирских вагонов:

розетки и USB-порты у каждого места;

современная система кондиционирования;

адаптивный вход для маломобильных групп населения;

линолеум вместо ковров;

увеличенный объем багажного отделения;

вакуумные туалеты;

регулирование освещения в четырх режимах в купе и СВ с качественным светорассеиванием;

системы видеонаблюдения и другое.

По сообщению "Укрзализныци", количество приобретенных вагонов по результатам тендера будет зависеть от общего объема бюджетного финансирования, так как согласование Порядка использования бюджетных средств по этой бюджетной программе продолжается. Чтобы не терять время, "Укрзализныця" объявила тендер 25 февраля со сроком подачи заявок до 30 марта, а сам аукцион назначен на 5 мая.

В этом году Мининфраструктуры также начинает реновацию 100 железнодорожных станций и дает старт проекту высокоскоростного железнодорожного сообщения, предусматривающий на начальном этапе строительство железнодорожной линии со скоростью движения до 250 км/ч и современной инфраструктуры для обслуживания InterCity и контейнерных перевозок в направлении ЕС.