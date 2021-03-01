Банки продолжают снижать ставки по депозитам во всех валютах

В феврале доходность банковских депозитов снизилась для сбережений как в гривне, так и в валюте.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net.

Больше всего ставки снизились по гривневым вкладам на срок свыше года (на 0,5 процентного пункта – до 7,31% годовых). Гривневые депозит на срок от месяца до трех подешевели на 0,35 п.п. – до 5,69% годовых. Ставки по сбережениям на срок менее месяца снизились на 0,28 п.п. – до 5,73% годовых.

Депозиты в гривне на период от полугода до года подешевели – до 7,51% годовых, а на срок от 3 до 6 месяцев – до 7,12% годовых. При этом доходность бессрочных сбережений выросла на 0,03 п.п. – до 3,99% годовых.

Долларовые вклады максимально подешевели также для периодов свыше года (на 0,13 п.п. – до 1,46% годовых). Доходность вкладов сроком от полугода до года снизилась на 0,11 п.п. – до 1,02% годовых. Средняя ставка для периодов от месяца до трех упала на 0,06 п.п. – до 0,81% годовых.

Депозиты в долларе США на сроки от 3 до 6 месяцев подешевели до 0,79% годовых, бессрочные сбережения – до 0,43% годовых. Стоимость вкладов периодом менее месяца снизилась на 0,01 п.п. – до 0,45% годовых.

Средняя ставка по депозитам в евро на период свыше года упала на 0,25 п.п. – до 0,79% годовых. Сбережения в европейской валюте на период от полугода до года опустили доходность на 0,17 п.п. – до 0,74% годовых. Депозиты сроком от месяца до трех подешевели на 0,16 п.п. – до 0,41% годовых. Стоимость вкладов на сроки от 3 до 6 месяцев опустилась на 0,03 п.п. – до 0,8% годовых. Депозиты периодом менее месяца потеряли 0,02 п.п. и предлагают 0,26% годовых. При этом бессрочные сбережения подорожали на 0,01 п.п. – до 0,17% годовых.