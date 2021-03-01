Средняя зарплата за год выросла на 15%, – Госстат

Средняя номинальная зарплата украинцев за январь 2021 года была на 15% больше той, которую они получили за январь 2020 года, и составила 12 337 грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Укринформ.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в январе 2021 года составила 12 337 грн, что в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы (6 000 грн). По сравнению с декабрем 2020 года размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 13%, а за последние 12 месяцев (по отношению к январю 2020 года) увеличился на 15%.

Наибольшая средняя номинальная зарплата за январь 2021 года была в сфере финансовой и страховой деятельности - в среднем 24 095 грн (на 20% больше, чем за январь 2020 года). На втором месте по этому показателю - отрасль информации и телекоммуникаций (21 941 грн, на 22,3% больше), на третьем - профессиональная, научная и техническая деятельность (16 602 грн, на 12,1% больше).

Наименьшие средние номинальные зарплаты за январь 2021 года были в сфере временного размещения и организации питания (6 647 грн, на 10,1% меньше, чем за январь 2020 года), строительстве (9 238 грн, на 0,8% больше), сельском, лесном и рыбном хозяйстве (9 565 грн, на 12% больше).

Как сообщалось, по данным Госстата, средняя номинальная зарплата за январь 2020 года составила по Украине 10 727 грн, что на 16,3% больше, чем за январь 2019 года.