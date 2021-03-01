Из 81 бюджетной программы утверждены 15, – Минфин

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса главные распорядители средств государственного бюджета разрабатывают проекты порядков использования средств государственного бюджета и обеспечивается их утверждения. Так, по состоянию на 1 марта 2021 года из 81 порядка использования средств утверждены 15.