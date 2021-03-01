Задолженность по выплате зарплат достигла 3 миллиардов, – Госстат

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в январе 2021 года выросла на 13,8% и к 1 февраля составила 2,97 млрд грн.

Как сообщает Государственная служба статистики, сумма задолженности по зарплате на предприятиях, которые перестали подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на эту же дату составила 166,1 млн грна, передает Интерфакс-Украина.

Рост задолженности по заработной плате в январе зафиксирован в Винницкой (более чем в два раза), Хмельницкой и Львовской (почти в два раза), Черновицкой (на 57,3%), Херсонской (на 54,2%), Закарпатской (на 48,1%), Одесской (на 46,5%) областях и в г.Киеве (на 43%).

При этом сокращение задолженности по выплате зарплаты наблюдалось в Луганской (на 47,3%), Черкасской (на 25,2%), Черниговской (на 21,9%), Волынской (на 19,4%), Николаевской (на 4,9%) и Донецкой (на 2,6%) областях.

Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в январе 2021 года задолженность по выплате зарплаты выросла в строительстве – почти в три раза (до 76,54 млн грн), в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха - в 2,4 раза (до 1,66 млн грн), в сфере информации и телекоммуникаций – в 2,3 раза (до 10,56 млн грн), здравоохранении – в 1,9 раза (до 53,08 млн грн), в сфере операций с недвижимостью на 60,4% (до 36,48 млн грн), госуправления, обороны и соцстрахования – на 45,6% (до 7,85 млн грн), на предприятиях оптовой и розничной торговли – на 39,9% (до 33,16 млн грн), в сельской хозяйстве – на 28,6% (до 59,39 млн грн), в сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 20% (до 14,72 млн грн), временного размещения и организации питания на 17,4% (до 9,25 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности – на 12,9% (до 272,07 млн грн), в промышленности - на 9,7% (до 2,22 млрд грн), на предприятиях транспорта, складского хозяйства и курьерской деятельности – на 6,9% (до 156,44 млн грн).

При этом задолженность по зарплате сократилась в образовании на 2,8% (до 16,09 млн грн), в сфере финансовой и страховой деятельности – на 92,6% (до 0,36 млн грн).