Продажи новых легковых авто упали в феврале на 9%, – "Укравтопром"

В феврале 2021 года украинцы приобрели и зарегистрировали 6336 новых легковых автомобилей, что на 9% меньше, чем год назад.

Об этом сообщает "Укравтопром".

По сравнению с предыдущим месяцем потребительская активность на авторынке выросла на 10%.

В ассоциации также напоминают, что в январе полмесяца действовали усиленные карантинные ограничения в работе автосалонов.

Наибольшее количество покупателей в прошлом месяце привлекла к себе японская марка Toyota. В результате февральский показатель Toyota - 882 регистрации. От своего февральского результата прошлого года Toyota отстала на 19%.

Второй по количеству полученных номеров (863 штуки) была марка Renault, недобравшая 29% к показателю годичной давности.

Skoda прибавила почти 26% к февральским продажам и закончила месяц на отметке 462 проданных автомобиля, что позволило ей занять третью строчку рейтинга новых легковых авто.

На четвертом месте Kia с результатом 417 зарегистрированных продаж (-13%).

Замыкает лидерскую пятерку февраля Hyundai - 334 авто этой корейской марки получили украинскую регистрацию (-6%).

Бестселлером февраля на украинском рынке новых легковушек стал автомобиль Toyota RAV4, который выбрали 404 покупателя.

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 12,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 14% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.