"ДТЭК Энерго" Ахметова отчиталось об убытке в 19 миллиардов

"ДТЭК Энерго" завершил 2020 год с чистым убытком 19,13 млрд грн при выручке 47,24 млрд грн, по сравнению с прибылью в размере 2,55 млрд грн годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные неаудированной консолидированной отчетности компании, передает Интерфакс-Украина.

Валовая прибыль компании за минувший год составила 4,78 млрд грн, а операционный убыток – 5,47 млрд грн, в том числе из-за списания 7,61 млрд грн в финансовых инструментах.

Кроме этого, негативный вклад в финансовые показатели внес убыток по курсовым разницам в размере 7,13 млрд грн из-за ослабления гривни и финансовые расходы в 7,22 млрд грн, лишь частично компенсированные финансовыми доходами в 1,14 млрд грн.

В компании напомнили, что в 2020 году она снизила добычу угля на 15,7% по сравнению с 2019 годом – до 18,9 млн тонн, а производство электроэнергии сократила на 16,2% – до 23,8 млрд кВт∙ч.

Согласно отчету, чистый денежный поток от операционной деятельности "ДТЭК Энерго" за 2020 год составил 4,02 млрд грн, а капитальные инвестиции – 3,13 млрд грн. В результате денежные средства на конец минувшего года составили 1,55 млрд грн, увеличившись за год на 1,31 млрд грн.

Компания указывает, что если на начало 2020 года ее капитал составлял 7,18 млрд грн, то на конец он стал отрицательным – 16,16 млрд грн, а обязательства выросли на 13,2% – до 93,51 млрд грн.

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Как сообщалось, по итогам трех кварталов 2020 года "ДТЭК Энерго" отчитывалось о чистом убытке в 19,12 млрд грн против 6,29 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период 2019 года. По итогам первого полугодия прошлого года компания заявляла об убытке в размере 16,52 млрд грн.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК. В 2019 году ее чистая прибыль упала в 1,9 раза – до 2,55 млрд грн, доход снизился на 15,4% – до 76,83 млрд грн.

При этом благодаря укреплению гривни "ДТЭК Энерго" на курсовых разницах заработало 6,6 млрд грн, что на 6,1 млрд грн превышает показатель 2018 года.

В то же время крупнейшая угледобывающая компания холдинга "ДТЭК Павлоградуголь" в 2019 году получила чистую прибыль в размере 6,72 млрд грн, что на 11% выше, чем в 2018 году.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.