Украина планирует сократить выбросы в агросекторе к 2030 году на 14%, – Минэкологии

Реализация мер Второго национально-определенного взноса (НОВ2) Украины в Парижское соглашение, согласно обсуждаемому его проекту, позволит к 2030 году сократить парниковые выбросы агросектора на 14% от текущего показателя.

Об этом сообщила замглавы Минэкологии Ирина Ставчук на международном форуме AgroGreenDeal-2021, передает Интерфакс-Украина.

"По объемам выбросов парниковых газов сельское хозяйство можно приравнять к энергетике: совокупные выбросы от обработки земли, использования удобрений, обращения с навозом и животноводства составляют почти 90 млн тонн CO2", – отметила Ставчук.

Замминистра указала, сославшись на общие подсчеты Минэкологии и Минэкономики, что реализация НОВ2 позволит также к 2030 году сократить выбросы от пашни и пастбищ на 20%.

Ставчук добавила, что Минэкологии завершает разработку рамочной стратегии по адаптации к изменению климата и совместно с Минэкономики работает над имплементацией нитратной директивы ЕС.

По словам Ставчук, Минэкологии также инициировало вместе с Минэкономики реформу системы управления оросительными системами, а функции формирования и реализации политики в этой сфере уже переданы восстановленному Минагрополитики.

Замминистра подчеркнула, что среднегодовая температура в Украине, как и по миру в целом, повысилась на 1,1%, а в течение следующих 20 лет в стране ожидается ее рост еще на 0,8-1,1%.

Она добавила, что, хотя количество осадков во всех сценариях для Украины изменится несущественно, однако усилится их перераспределение в течение года в пределах ± 20% – с увеличением в холодный период и уменьшением в теплый, особенно в июле и августе, что также является критическим фактором для сельского хозяйства.

"Поэтому сегодня в национальной правительственной политике вопросу сокращения выбросов от сельского хозяйства следует уделять значительное внимание в контексте Европейского зеленого соглашения и курса на достижение климатической нейтральности в долгосрочной перспективе", - подчеркнула Ставчук.