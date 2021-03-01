Суд отказался продлить сроки расследования дела против Татарова по ходатайству СБУ

В деле о взятке, где фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, истекает последний день для завершения следствия из-за того, что Шевченковский районный суд Киева отказался продлить сроки расследования.

Об этом сообщил адвокат Артур Габриелян, защитник другого подозреваемого в деле – Максима Микитася, передает Украинская правда.

"В четверг (25 февраля, – ред.) один раз суд уже не продлил сроки. Но почему-то в пятницу следователь Службы Безопасности Украины и заместитель генпрокурора повторно подали ходатайство на продление. Сегодня им во второй раз отказали. Почему они подали второй раз – непонятно, поскольку закон не предусматривает право повторного обращения в суд с одним и тем же вопросом", – отметил юрист.

Он уточнил, что таким образом сроки расследования истекают в понедельник, 1 марта. До конца дня правоохранители должны завершить расследование: либо составить обвинительный акт, который впоследствии направят в суд, или закрыть дело. По состоянию на 14:00 подозреваемым обвинительный акт не вручали.

В то же время, на рассмотрении суда находятся жалобы двух фигурантов на подозрения: Татарова и эксперта Константина Дубоноса.

Габриелян добавил, что правоохранители просили продлить сроки расследования, потому что в деле еще не закончена экспертиза.

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Как сообщалось, заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко в ночь на 24 декабря 2020 года передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова от НАБУ Службе безопасности Украины, которую возглавляет друг президента Владимира Зеленского Иван Баканов.

После передачи дела СБУ Офис генпрокурора 27 января изменил подозрение Максиму Микитасю, который дал показания против Татарова, с ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) на ч. 4 ст.27 и ч.2 ст.384 УК (дача заведомо неправдивых показаний).

Ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии.

Напомним, подозреваемый по делу о завладении имуществом Нацгвардии бывший народный депутат Максим Микитась заключил сделку со следствием и вышел из СИЗО. Он обязался компенсировать причиненные государству убытки, а также дал показания на замглавы Офиса президента Олега Татарова, обвинив его в организации фальсификации экспертизы по делу.

После этого в МВД появилось новое дело против Микитася: якобы, он заказал похищение столичного адвоката неизвестными, которых полиция нашла за несколько часов. 31 декабря Шевченковский райсуд Киева арестовал Микитася по этому делу без права внесения залога.

Татаров известен как спикер МВД под руководством сбежавшего впоследствии в Россию Виталия Захарченко. Во время Революции достоинства в том числе отвечал за криминальное преследование ее участников. После бегства Виктора Януковича и Захарченко в Россию в 2014-2018 годах Татаров работал в "Укрбуде" Микитася, после чего сотрудничал с вернувшимся в Украину экс-главой Администрации президента Януковича Андреем Портновым.

24 декабря Офис генерального прокурора передал уголовное производство по подозрению замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова в Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины считает это вмешательством в расследование для защиты чиновника.