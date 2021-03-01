Кипр до 1 апреля отсрочил открытие своих границ для туристов из Украины

С 1 марта Кипр внес Украину в список стран "серой зоны", въезд из которых разрешен только гражданам Кипра и членам из семей, а также резидентам и владельцам спецразрешений.

Об этом говорится в сообщении Консульского отдела посольства Украины в Кипре.

Въезжающие должны пройти ПЦР-тест на коронавирус не более чем за 72 часа до вылета на Кипр, а по прибытию отправиться на 14-дневный карантин.

Ожидается, что с 1 апреля Кипр откажется от "серой зоны" и будет разделять страны только на "зеленую", "оранжевую" или "красную" зоны.

Это автоматически разрешит въезд туристам из Украины, Беларуси и России. Однако условия пересечения границы будут зависеть от того, в какую зону попадет страна вылета.

С 1 апреля пассажиры из "зеленой зоны" не должны будут сдавать тесты, туристы из оранжевой зоны должны будут сдать тест перед вылетом, путешественники из красной зоны должны будут сдать тест перед вылетом и по прилету на Кипр.

Перед покупкой авиабилетов пассажирам следует учитывать, что правительство Кипра может изменить условия въезда для туристов, как неоднократно делало ранее, или перенести срок допуска путешественников на остров.

В связи с этим може возникнуть ситуация, когда человек купил билет, но не может им воспользоваться, поскольку ему не разрешен въезд на Кипр.

Ранее сообщалось, что правительство Кипра 17 февраля утвердило окончательный план постепенного возобновления авиасообщения со странами ЕС и третьими странами, а также правила въезда для иностранцев в страну.

В частности, с 1 марта власти страны должны были разрешить въезд для граждан стран ЕС, а также ряда третьих стран, в том числе Украины.

Согласно решению властей Кипра, Минздрав страны будет пересматривать категоризацию стран еженедельно.