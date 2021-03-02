Зеленский назначил главой Херсонской области бывшего сотрудника ДТЭК Ахметова

Президент Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной государственной администрации (ОГА) Сергея Козыря, который до этого три месяца временно исполнял обязанности руководителя Херсонской ОГА.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ №83/2021 президент подписал 1 марта.

Сергей Козырь занимал должность заместителя главы Херсонской ОГАП с сентября 2019 года.

Согласно биографической справке на сайте облгосадминистрации, до прихода на госслужбу, в марте - августе 2019 года Козырь официально был безработным. До этого с сентября 2017 года работал начальником смены, начальником участка по добыче угля шахтоуправления "Днепровское" ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь".

В 2017 году работал директором "Шахты им. Калинина" госпредприятия "Донецкая угольная энергетическая компания" (ДУЭК), хотя сама шахта с 2014 года находится на оккупированной территории. В целом на шахтах ДУЭК Козырь работал с 2004 года, за исключением января-августа 2015 года, когда он также работал в "ДТЭК Павлоградуголь".

Сергей Козырь родился в 1984 году в Донецке. В 2007-м окончил Донецкий национальный технический университет по направлению "разработка месторождений полезных ископаемых", в 2009-м – Донецкий национальный технический университет по специальности "финансы". В 2014 году получил степень бакалавра по правоведению в Донецком национальном университете.



Как сообщалось, 3 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский назначил бывшего главу Херсонской ОГА Юрия Гусева гендиректором концерна "Укроборонпром".