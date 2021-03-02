Украина выплатила $335 миллионов процентов по евробондам

Министерство финансов Украины 1 марта погасило девятый купон по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям).

По данным Минфина общая сумма выплаты составила $335 млн, передает Интерфакс-Украина.

Указанные еврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева, "Укравтодора" и госпредприятия "Конструкторское бюро "Южное им.Янгеля" (Днепр).

Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год – 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года. Срок погашения еврооблигаций наступает 1 сентября соответствующего года – с 2019 по 2027 год.

Как сообщалось, по данным Министерства финансов, на 1 февраля объем выплат по госдолгу в 2021 году оценивается в 597,5 млрд грн. Крупнейшие платежи по госдолгу ожидаются в марте (78,6 млрд грн), июне (77,1 млрд грн) и сентябре (102,1 млрд грн).