Запасы угля на ТЭС начали расти после отступления холодов

По состоянию на 1 марта запасы угля на складах ТЭС возросли на 41,4% по сравнению с началом предыдущей недели (22 февраля) – до 425,6 тыс. тонн.

Об этом говорится в данных НЭК "Укрэнерго".

При этом запасы газового угля увеличились на 59% − до 303,4 тыс. тонн, антрацитового – на 10,3%, до 122,1 тыс. тонн.

"На протяжении прошлой недели, впервые за последние периоды, практически во все дни на складах ТЭС накапливалось больше угля, чем сжигалось. В частности, в среднем за последние 10 дней поставки составили 76,8 тыс. тонн, а расходы – 63,2 тыс. тонн", − уточняется в сообщении НЭК.

В то же время общие запасы угля в настоящее время составляют 50% минимально необходимого уровня.

Тенденция к наращиванию топлива на складах ТЭС частично связана с резким снижением электропотребления в последнюю неделю февраля в результате потепления.

По данным "Укрэнерго", с 22 по 28 февраля из-за значительного увеличения среднесуточной температуры (с -6,7 °С на предыдущей неделе до 2 °С) электропотребление снизилось на 8,3% – до 3,24 млрд кВт-ч.

ТЭС за этот период произвели 0,69 млрд кВт-ч, что на 21,5% меньше показателя прошлой недели. Доля тепловой генерации за последние 7 дней февраля снизилась с 25% до 21%, в то время как доля НАЭК "Энергоатом" в покрытии нагрузки возросла с 50% до 54%.

В целом потребление электроэнергии с начала февраля составило 13,6 млрд кВт-ч, что на 8% больше прогнозного значения.

"Никаких отключений любых категорий потребителей, связанных с мерами для принудительного снижения потребления в энергосистеме, за прошедшую неделю и по состоянию на сейчас не произошло, графики ограничения мощности (ГОМ) и аварийного отключения (ГАО) не применялись", − констатировали в НЭК.

Как проинформировали в компании, с 22 по 28 февраля общий коммерческий импорт э/э в торговую зону Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС) из Беларуси и России снизился к показателю предыдущей недели в 2 раза – до 49,8 млн кВт-ч. В частности, из Беларуси было импортировано 34,9 млн кВт-ч, из России − 14,9 млн кВт-ч.

При этом в "остров Бурштынской ТЭС" в последнюю неделю февраля по сравнению с предыдущей импорт э/э снизился на 28% – до 28,2 млн кВт-ч. При этом из Словакии было импортировано 14,7 млн кВт-ч, Венгрии – 9 млн кВт-ч, Румынии – 4,5 млн кВт-ч.

"В течение всей недели наблюдался коммерческий профицит э/э в среднем объемом до 32 млн кВт-ч (выработанная, но непроданная конечному потребителю электроэнергия на рынке долгосрочных договоров (ДД), "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР)", − подчеркнули в "Укрэнерго".

Как пояснили в НЭК, "профицитная" э/э реализуется на балансирующем рынке тем его участникам (производителям), которые в соответствии с Правилами рынка подавали заявки на разгрузку, то есть, соглашались перепродать покупателям/потребителям электроэнергию вместо того, чтобы производить свою.