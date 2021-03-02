Верховный суд открыл дело по иску о незаконности санкций против телеканалов Медведчука

Кассационный суд в составе Верховного суда открыл производство в деле по иску гражданина об обжаловании указа президента, которым было введено в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций к телеканалам "112 Украина", Newsone и ZIK.

"26 февраля 2021 года Кассационный суд в составе Верховного суда вынес определение об открытии производства по делу №9901/22/21 по иску гражданина, который оспаривает указ президента Украины "О решении СНБО от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в части применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к телеканалам", - сказано в сообщении суда в Facebook.

Отмечается, что дело назначено к рассмотрению в судебном заседании с сообщением (вызовом) сторон на 29 марта 2021 года на 14:30.

Кроме того, 26 февраля Верховный суд поступил иск от ООО "Лидер ТВ", которым также обжалуется указанный указ президента Украины, а именно п. 5 приложения №2, согласно которому применены санкции к истцу. Иску присвоен регистрационный номер дела - №9901/42/21.

Также в тот же день поступил иск от ООО "Новый формат ТВ" об оспаривании указа, а именно п. 2 приложения № 2, согласно которому применены санкции к истцу. Иску присвоен регистрационный номер дела - №9901/45/21.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов: 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

Ранее в Верховный суд поступали исковые заявления по обжалованию указа президента от 2 февраля 2021 года №43/2021.

Кассационный административный суд Верховного суда открыл производство по одному из исков. КАС назначил дело к рассмотрению на 15 марта в 12:00.

Постановлением от 16 февраля по делу № 9901/34/21 исковое заявление ООО "Новости 24 часа" оставлено без движения и установлен истцу срок со дня получения этого постановления для устранения недостатков.

Также Верховный суд постановлением продлил на десять дней срок на устранение недостатков по иску ООО "Новые коммуникации" (телеканал "ZIK") в деле №9901/33/21.

24 февраля поступил иск нардепа Тараса Козака (номер дела - № 9901/39/21).

25 февраля 2021 поступил иск ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ" (номер дела - №9901/40/21).