В США анонсировали новый пакет помощи Украине на $125 миллионов

Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи Украине на сумму $125 млн для инициативы по содействию безопасности Украины, который включает обучение, оборудование и консультативные услуги с целью помочь сохранить территориальную целостность страны, защитить границы и улучшить взаимодействие с НАТО.

Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны США, передает Интерфакс-Украина.

"Пакет USAI включает в себя два дополнительных вооруженных патрульных катера Mark IV для расширения возможностей Украины по патрулированию и защите своих территориальных вод. На сегодняшний день США передали в общей сложности восемь патрульных катеров Mark IV", - говорится в сообщении.

В Пентагоне подчеркнули, что это действие подтверждает приверженность США предоставлению летального защитного оружия, чтобы Украина могла более эффективно защищаться от российской агрессии.

"Пакет также включает возможности повышения летальности, командования и управления и ситуационной осведомленности украинских сил за счет предоставления дополнительных контр-артиллерийских радаров и тактического оборудования; постоянной поддержки спутниковых снимков и возможностей анализа; и оборудование для оказания медицинской помощи военнослужащим и процедур боевой эвакуации", - говорится в сообщении.

В Пентагоне напомнили, что оставшиеся $150 млн в 2021 финансовом году, выделенные Конгрессом США, будут предоставлены, когда Минобороны в сотрудничестве с Государственным департаментом подтвердит, что Украина добилась достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах в этом году, как того требует закон об ассигнованиях на национальную оборону.

"Департамент призывает Украину продолжать проводить реформы, которые усиливают гражданский контроль над вооруженными силами, способствуют повышению прозрачности и подотчетности в оборонной промышленности и закупках, а также модернизируют свой оборонный сектор в других ключевых областях в соответствии с принципами и стандартами НАТО", - указали в Минобороны.

С 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $2 млрд.