На вакцинацию через "Дію" в первый день записались 38,5 тысяч человек, – Степанов

Через приложение "Дія" в первый день запуска записи на вакцинацию от COVID-19 записался 38 531 человек.

Об эхтом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина.

Также он добавил, что еще 5280 человек записались на вакцинацию через портал по вакцинации, а 671 человек в очередь записался, позвонив по телефону контакт-центра Минздрава.

"Эти цифры красноречиво подтверждают готовность украинцев к вакцинации, доверии к системе здравоохранения и планам Минздрава по преодолению COVID-19. Мы старались сделать запись на вакцинацию абсолютно удобной для всех", - сказал он.

Министр подчеркнул, что модель с информацией о вакцинации полностью интегрирован в систему электронного здоровья eHealth.

Степанов уточнил, что записаться на вакцинацию можно по телефону контакт-центра Минздрава 0860 2019, через портал vaccination.covid19.gov.ua и через приложение "Дія".

По информации портала vaccination.covid19.gov.ua, по состоянию на 1 марта 2021 года одну дозу вакцины получили 4905 человек.

Напомним, с 1 марта в "Дії" началась регистрация в лист ожидания на вакцинацию против коронавирусной болезни COVD-19.

Чтобы записаться на вакцинацию, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на сайте diia.gov.ua. после этого в разделе услуги выбрать "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19". Также гражданину нужно указать, чем он занимается, после этого выбрать город, в котором он будет вацинироваться. После подтверждения записи нужно будет отслеживать уведомления в приложении.