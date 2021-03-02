Наблюдательный совет "Центрэнерго" возглавил замглавы Фонда госимущества

Решением Наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" его главой избран зампред Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Денис Кудин.

Как сообщила компания в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), вместе с тем остановлены полномочия члена набсовета "Центрэнерго" Сергея Слепканя, ранее вошедшего в его состав как представителя государства, передает Интерфакс-Украина.

Сообщение ФГИ как акционера "Центрэнерго" не содержит обоснований изменений в его персональном составе должностных лиц, отмечается в сообщении.

Согласно изложенной в нем информации, до назначения зампредседателя ФГИ Кудин занимал должность директора дирекции розничных продаж ООО "ВОГ Ритейл".

При назначении Кудина в ФГИ в июле 2020 года, ведомство отмечало, что у нового зампреда главы более 16 лет опыта по развитию систем стратегического и операционного управления предприятиями и внедрению лучших практики корпоративного управления в производственных предприятиях и топливно-энергетическом секторе, розничной торговли, легкой промышленности и управлении проектами. Он имеет степени MBA от Лондонской бизнес школы (Великобритания) и от Колумбийского университета Нью-Йорке (США), а первое образование получил в Институте международных отношений Киевского нацуниверситета им. Шевченко.

Как сообщалось, 26 февраля Кабинет министров согласовал назначение Юрия Власенко исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго".

Кроме того, ФГИ полностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив новых 8 топ-менеджеров компании.

В состав дирекции вошли Сергей Шульга (финансовый директор), Елена Волошина (директор по экономике), Алексей Кураков (коммерческий директор), Виталий Довгаль (директор по топливному обеспечению), Владимир Галущак (директор по энерготрейдингу), Виктор Спичка (директор по материально техническому обеспечению и инвестпроектах), а также Дмитрий Момонов (директор по правовым вопросам и корпоративному управлению).

В конце мая 2020 года Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток назначил гендиректором "Центрэнерго" Александра Корчинского, который сменил подконтрольного Игорю Коломойскому врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко. При этом Потапенко оставался работать в дирекции госкомпании до сегодняшнего дня.

После смены менеджмента энергокомпания продолжила заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная генкомпания "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал руководителей "Центрэнерго" "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.