Налоговая отчиталась о перевыполнении плана сбора налогов на 4,6 миллиарда
5070
Государственная налоговая служба (ГНС) в январе-феврале обеспечила поступления в бюджет в размере 71 млрд грн.
Как свидетельствуют данные ГНС, это на 11,5 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Таким образом, в январе-феврале 2021 года Налоговая служба перевыполнила индикатив на 4,6 млрд грн.
В частности, сальдо НДС составило 25,8 млрд грн, что на 8 млрд грн или на 45,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом ГНС заявляет о перевыполнении индикатива на 1,9 млрд или на 7,9%.
Джерело: ГНС