Импорт газа из Европы упал до минимума за последние 3 года, – СМИ

Украина по итогам февраля 2021 года импортировала из Европы всего 28,9 млн кубометров природного газа, что является самым низким месячным значением за последние 3,5 года.

Как сообщает отраслевое издание ExPro, по сравнению с январем объемы импорта сократились в 15 раз, по сравнению с февралем прошлого – в 34 раза.

С начала импорта газа из Европы в конце 2015 года, только один раз было импорт был меньше, чем в феврале 2021 года – 20 млн куб. м в июле 2016 года.

Основная часть газа поступила физически из Словакии через газоизмерительную станцию "Будинце" – 28,5 млн куб. м, или почти 99% всего импорта. Незначительные объемы поступили по механизму виртуального ресурса из Венгрии через "Берег" – 320 тыс. куб. м и в последнюю неделю месяца из Польши – 80 тыс. куб. м.

Среди причин рекордно низких объемов импорта издание отмечает спрэд между ценой в Украине и ценами на газ на европейских хабах. Начиная с конца октября, газ в Украине торгуется дешевле, чем в Европе, что делает импортные поставки экономически невыгодными. Кроме того, запасы газа в украинских ПХГ находят на высоком уровне – 18,21 млрд кубометров на конец февраля (58,8%).

По информации ExPro, в феврале почти весь импортируемый газ поставило ООО "Йе Энергия" из Словакии. Также незначительные объемы импортировали ООО "Газнафтопродукт Энерго" из Венгрии и ООО "Энерджи Интернешнл Групп Трейдинг" из Польши.

При этом импортные поставки газа из ЕС с начала марта упали еще в 9 раз – до 113 тыс. куб. м 1 марта. Это самое низкое значение меньше за последние 5 лет – с начала 2016 года. На сутки (2 марта) импорт вырос на 10% по сравнению с первым днем ​​месяца – до 120 тыс. куб. м.