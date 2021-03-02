Импорт газа из Европы упал до минимума за последние 3 года, – СМИ
Как сообщает отраслевое издание ExPro, по сравнению с январем объемы импорта сократились в 15 раз, по сравнению с февралем прошлого – в 34 раза.
С начала импорта газа из Европы в конце 2015 года, только один раз было импорт был меньше, чем в феврале 2021 года – 20 млн куб. м в июле 2016 года.
Основная часть газа поступила физически из Словакии через газоизмерительную станцию "Будинце" – 28,5 млн куб. м, или почти 99% всего импорта. Незначительные объемы поступили по механизму виртуального ресурса из Венгрии через "Берег" – 320 тыс. куб. м и в последнюю неделю месяца из Польши – 80 тыс. куб. м.
Среди причин рекордно низких объемов импорта издание отмечает спрэд между ценой в Украине и ценами на газ на европейских хабах. Начиная с конца октября, газ в Украине торгуется дешевле, чем в Европе, что делает импортные поставки экономически невыгодными. Кроме того, запасы газа в украинских ПХГ находят на высоком уровне – 18,21 млрд кубометров на конец февраля (58,8%).
По информации ExPro, в феврале почти весь импортируемый газ поставило ООО "Йе Энергия" из Словакии. Также незначительные объемы импортировали ООО "Газнафтопродукт Энерго" из Венгрии и ООО "Энерджи Интернешнл Групп Трейдинг" из Польши.
При этом импортные поставки газа из ЕС с начала марта упали еще в 9 раз – до 113 тыс. куб. м 1 марта. Это самое низкое значение меньше за последние 5 лет – с начала 2016 года. На сутки (2 марта) импорт вырос на 10% по сравнению с первым днем месяца – до 120 тыс. куб. м.