Региональные сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

Розничные сети АЗС, работающие в среднем и эконом-сегментах, 2 марта повысили цены на бензины и дизельное топливо в пределах 10-70 копеек за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в столичной сети KLO на 10 копеек подорожали только бензины: А-92 – до 27,99 грн/л, А-95 – до 28,99 грн/л.

На 20 копеек за литр все виды топлива подорожали в полтавской сети "Автотранс": А-92 – до 27,18 грн/л, А-95 – 28,18 грн/л, дизтоплива – до 26,68 грн/л.

На станциях BVS бензины подорожали на 20 копеек, дизтопливо – на 30 копеек за литр.

Сеть "Укр-Петроль" подняла цены на 50 коп./л, а "Фактор" – на 20-60 коп./л.

Сети "БРСМ-Нафта" и Motto подняли цены бензинов и дизельного топлива на 20 коп./л в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Киевской и Полтавской областях.

"Рур Груп", SUNOIL и "Катрал" повысили цены на 10-73 коп./л.

Средняя цена по стране бензина А-92 за сутки выросла на 5 копеек и составляет 27,28 грн/л, А-95 – 28,29 грн/л (+5 коп./л), дизтоплива – 27,69 грн/л (+5 коп./л).