Рада ввела налоговые льготы для крупных инвесторов

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями".

Как передает БизнесЦензор, принятие соответствующего президентского законопроекта №3761 во втором чтении поддержали 246 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект "разработан с целью стимулирования привлечения в экономику Украины стратегических инвесторов, повышения инвестиционной привлекательности Украины, а также роста конкурентоспособности экономики Украины путем введения государственной поддержки крупных инвестиционных проектов".

Законом путем внесения изменений в Налоговый кодекс предоставляются до 2035 года налоговые льготы для "инвесторов со значительными инвестициями",

В частности, такие инвесторы будут освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины некоторых товаров в таможенном режиме импорта, а также от налогообложения налогом на прибыль предприятий на протяжении пяти лет (но не более срока действия специального инвестиционного договора). При этом, общая сумма высвобожденных от налогообложения средств не может превышать совокупного объема предусмотренной специальным инвестиционным договором государственной поддержки инвестиционного проекта.

Кроме того, предоставляется право органам местного самоуправления устанавливать ставки земельного налога и арендной платы за земли государственной и коммунальной собственности в меньшем размере или освобождать от уплаты земельного налога.

Рада также 256 голосами приняла во втором чтении связанный законопроект №3762 о внесении изменений в Таможенный кодекс, которыми освобождается до 2035 года от уплаты ввозных пошлин импорт нового оборудования для реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями. Перечень и объемы таких товаров с определением их кодов согласно УКТ ВЭД будет утверждать Кабмин вместе с заключением специального инвестиционного договора.

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады указывало, что принятие законопроектов содержит риски уменьшения поступлений в бюджет. В то же время к проектам не представлено финансово-экономическое обоснование и предложения по сокращению расходов бюджета и/или источников дополнительных поступлений бюджета для достижения его сбалансированности.

Как сообщалось, 10 февраля президент Владимир Зеленский подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине". Закон предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро.