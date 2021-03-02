В "Энергоатоме" пояснили продажу электроэнергии трейдеру Коломойского крупными объемами и европейской практикой

Вице-президент НАЭК "Энергоатом" Хартмут Якоб пояснил продажу электроэнергии в декабре 2020 года на полгода 2021 года европейской практикой, а покупку основного объема трейдером "Юнайтед Энерджи" из группы Коломойского – крупными объемами продажи.

Об этом Якоб рассказал в интервью БЦ с руководством "Энергоатома".

"Мы как крупнейший производитель электроэнергии заинтересованы продавать наперед большие объемы. Это нормальная практика во всем мире. Например, в Европе такого понятия как двусторонние договора на ближайший месяц практически не бывает. Там все продают в длинную", - сказал Якоб.

В то же время, покупку основных объемов электроэнергии на аукционах 2020 года одним трейдером – Юнайтед Энерджи – менеджер "Энергоатома" пояснил крупными объемами продажи.

"Мы принимали и 5 МВт по 1300 грн/МВт-ч. Мы готовы были принимать заявки на небольшие объемы. Что касается стратегии в целом, здесь есть ключевой нюанс. Мы – самый большой производитель, у нас самые большие объемы. К нам на аукцион приходят самые большие покупатели. Мы видим заявки на большие объемы. Мы не видим кто подал эту заявку. Мы видим только цену и объем заявки. Но нам выгодно продавать большие объемы, чтобы покрывать наши большие потребности в деньгах", - сказал Якоб.

Напомним, на аукционе 21 декабря 2020 года "Энергоатом Трейдинг" продал рекордные 13,33 млн МВт-ч электроэнергии с периодом поставки с 1 января до 30 июня 2021 года. При этом, около 10,8 млн МВт-ч по цене 1150 грн/МВт-ч купил трейдер "Юнайтед Энерджи" из группы Игоря Коломойского.

На предыдущем аукционе 20 ноября 2020 года атомщикам удалось реализовать 1,34 млн МВт-ч электроэнергии периодом поставки 1-31 декабря по цене от 1190 грн/МВт-ч до 1310 грн/МВт-ч. Тогда покупателями стали 8 компаний. При этом, по информации участников рынка, наибольший объем тоже купила компания "Юнайтед Энерджи".