Когда вся страна начала обсуждать проблемы энергетики, нужно было перевести стрелки, поэтому придумали мэм - "во всем виноваты атомщики", - руководитель "Энергоатома" Котин

И.о президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин утверждает, что компания выполняла все ремонты согласно Прогнозному энергетическому балансу, утвержденному Министерством энергетики.

Об этом Котин заявил в интервью БЦ с руководством "Энергоатома".

"Когда вся страна начала обсуждать проблемы тепловой генерации, дефицит угля и аварийные остановки, отдельным чиновникам и представителям отрасли нужно было перевести стрелки и снять с себя ответственность за возникшую ситуацию. Поэтому придумали такой мэм – во всем виноваты атомщики", - рассказал Котин.

По его словам, на протяжении всего 2020 года, кроме декабря, Энергоатом перевыполнял Прогнозный баланс. Всего с августа 2020 оп январь 2021 года "Энергоатом" перевыполинл баланс на 35%.

"В ситуации, когда мы выполняем больше, чем нам предписали, почему предъявляются нам претензии относительно ремонта блоков?", - говорит Котин.

Напомним, ранее основной причиной отсутствия угля на складах ТЭС в январе-феврале 2021 года руководители операторов ТЭС из группы ДТЭК Рината Ахметова называли недовыработку электроэнергии атомными электростанциями в ноябре-декабре 2020 года.