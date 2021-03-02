Комиссия по регулированию азартных игр отказала в лицензии отелю Ярославского

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей отказала в согласовании выдачи ООО "ФКМ-4" лицензии на организацию и проведение азартных игр в помещениях пятизвездочной гостиницы Kharkiv Palace, принадлежащей бизнесмену Александру Ярославскому.

Как сообщается на сайте комиссии, согласно ее решению от 26 февраля, ведомству не удалось подтвердить соответствие объекта, в частности, площадь помещений для игровых залов, требованиям законодательства исходя из предоставленных документов, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, отказы в согласовании помещений получили также ЧАО "Отель Харьков" и ООО "Корвет-Центр" (гостиница ibis Kyiv Railway Station) из-за подачи неполного пакета документов.

Ранее комиссия согласовала выдачу лицензий столичным ООО "Хотел Проперти" (гостиничный комплекс "Лыбидь"), ООО "ЛД-Перспектива" (Premier Hotel Rus), ООО "Интерн" ("Опера"), ООО "Гранд менеджмент" (Fairmont Grand Hotel), а также ООО "Силуэт-БЦ" (гостиница "Сити Парк Отель", Белая Церковь), ЧАО "Отель Харьков", ООО ПКФ "Сигма-3" (отель "Франция", Винница), ООО "Отель Львов", ООО "Скарб" (гостиница "Украина", Ривне), ООО "Гагарин Групп" (гостиница "Гагарин", Одесса).

Как сообщалось, Kharkiv Palace Hotel разрабатывает проект запуска казино на своей площади.

Гостиница Kharkiv Palace по пр. Независимости, 2 в центральной части Харькова открыта 15 декабря 2011 года. Бизнесмен Ярославский инвестировал в его строительство $126 млн. Управление гостиницей с момента открытия осуществляла компания "Премьер Интернешнл", с мая 2019 объект вышел из сети Premier Hotels and Resorts.

Объект насчитывает 171 номер, три ресторана, большие конференц-залы.