В Украине на 10 дней приостановили выдачу разрешений на оружие

В Украине на 10 дней приостанавливаются оформление, выдача разрешений и перерегистрация разрешенных видов оружия.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко на своей странице в Facebook.

"Служебное расследование продолжается. Работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции проверяют каждое личное дело владельца оружия", – добавил он.

Напомним, 1 марта глава Нацполиции Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля над оборотом оружия, все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.

Причиной такого решения стало обнаружение коррупционной схемы выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия.

По словам Клименко, разрешения предоставлялись с грубыми нарушениями, "иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялось оружие". По его информации, правоохранителям удалось узнать о более 2 тыс. незаконных случаев выдачи разрешения.

"Каждое личное дело собственника оружия в Украине будет проверено отдельно относительно законности получения разрешения. Более 2 тыс. разрешений, выданные с нарушениями, будут аннулированы, а оружие – изъято", – подчеркнул глава Национальной полиции.

Кроме того, он подчеркнул, что среди "заказчиков" этой услуги были и работники правоохранительных органов, и депутаты разных уровней, и представители органов государственной власти.