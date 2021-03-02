Минфин выдал налоговую консультацию по вопросам налогообложения НДС во время карантина

Министерство финансов утвердило Обобщающую налоговую консультацию по отдельным вопросам налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операций по услугам предоставления в аренду недвижимого госимущества на период действия карантина, вызванного коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что неоднозначное толкование налогового законодательства становится причиной споров между налогоплательщиками и контролирующими органами.

"Для решения этих спорных вопросов Минфин использует механизм налоговых разъяснений – Обобщенных налоговых консультаций (ОНК), подготовленные с учетом рекомендаций и предложений Экспертного совета по вопросам подготовки ОНК при Минфине", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что консультация даст ответы на вопросы определения базы налогообложения НДС операций по предоставлению услуг аренды государственного недвижимого имущества в связи с принятием постановления Кабмина № 611 от 15 июля 2020 года, где первым пунктом определено, что на период действия карантина, арендная плата составляет: 50% суммы насчитанной платы, 25% или освобождается от арендной платы.

"В частности, разъяснено, что для операций по предоставлению в аренду госимущества во время карантина, стоимость которых определяется согласно постановлению № 611, база налогообложения НДС определяется по договорной стоимости такой аренды, установленной с использованием механизмов государственного регулирования, а именно, граничной цены", – добавили в Минфине.

С текстом ОНК предлагают ознакомиться тут.