"Укравтодор" заказал ремонт 47 километров трассы на Тернопольщине за 1,1 миллиарда

Служба автомобильных дорог в Тернопольской области и турецкая компания Onur Group подписали договор на текущий средний ремонт 47 км дороги между Тернополем и Бережанами на М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на странице в Facebook.

"Этот участок – первый новый объект "Большого строительства" в 2021 году в Тернопольской области. Ремонт автодороги М-12 является приоритетом президентской программы, ведь вместе с автодорогой М-04 он образует новый маршрут, посвященный 30-й годовщине Независимости. Трасса М-30 будет пролегать от Стрыя (Львовская область) до Изварино (Луганская область) и станет самой длинной в Украине. Общая длина дороги составит 1392,3 км. Она символически "сошьет" запад страны и восток, в том числе временно оккупированные территории. Изварино с 2014 года захвачено боевиками, и после победы над ними дорогу в этот поселок тоже восстановят", – говорится в сообщении.

Отмечается, что работы стартуют во второй половине марта. Планируется, что техника будет двигаться от села Подгороднее на запад. Часть работ, как отметил победитель тендера, будет выполнять субподрядная организация.

Участок будущей автодороги М-30 Стрый-Изварино в Тернопольской области проходит от границ Ивано-Франковской и Хмельницкой через Тернополь. От областного центра до границы Хмельницкой области ее восстанавливали в 2018 году. А от Тернополя через город Бережаны до границ Ивано-Франковской области эта автодорога не ремонтировалась еще с 1990-х годов.

"В 2021 году этот маршрут будет восстановлен полностью. Большая часть, вышеуказанных 47 км, с помощью текущего среднего ремонта. В самых Бережанах, учитывая необходимость ремонта старых коммуникаций под дорогой, будет капитальный ремонт. Другой участок капремонта - от Бережан до границ Прикарпатья. Также на днях Тернопольский горсовет объявил, что получил госфинансирование на участок дороги М-30 Стрый-Изварино, которая находится у нее на балансе", – указано в сообщении.

Согласно данным в системе Prozorro, стоимость подписанного с турецкой компанией 1 марта договора составит 1,12 млрд грн, что всего на 27 млн грн меньше ожидаемой стоимости закупки.

Единственным допущенным конкурентом "Онура" на тендере было ООО "Совместное украинско-немецкое предприятие "Автострада".