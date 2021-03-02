Президент Европейского совета объявил о новой программе поддержки для Донбасса

Евросоюз в 2021 году начинает новую программу поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг на Донбассе.

Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Украину, передает Интерфакс-Украина

"ЕС предоставил значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта, и в этом году мы начинаем новую программу для поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в этом регионе", - сказал Мишель.

Он добавил, что это также будет включать финансирование пунктов въезда-выезда.