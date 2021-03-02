Минфин вновь снизил ставки по облигациям внутреннего займа

Министерство финансов на состоявшемся 2 марта аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 11,5 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие трехмесячные облигации были размещены на 527,13 млн грн при спросе 1,67 млрд грн. Благодаря ограничению предложения ставку по этим ценным бумагам удалось снизить до 8,47% годовых, тогда как две недели назад они размещались под 9,07%.

Облигации сроком обращения один год были размещены на 1,82 млрд грн при спросе 4,71 млрд грн, что позволило снизить ставку по ним до 10,67% с 10,8% годовых неделей ранее.

Размещение полуторалетних ОВГЗ принесло в госбюджет 1,55 млрд грн, ставка по ним снижена до 11,04% с 11,15% на прошлом аукционе.

Двухлетние облигации были размещены на 2,41 млрд грн под 11,8% годовых, а трехлетние – на 612,81 млн грн под 12,05%.

Кроме того, номинированные в долларах США годичные облигации были размещены на сумму $163,45 млн под 3,9% годовых.

Как сообщалось, на минувшей неделе Министерство финансов на аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) привлекло 10,54 млрд грн, вновь снизив ставки по большинству выпусков гривневых ценных бумаг. На фоне снижения ставок приток средств нерезидентов в покупку ОВГЗ приостановился.