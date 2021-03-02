Нацбанк вынес предупреждение "Приватбанку" из-за нарушений при приостановке операций

Национальный банк Украины в феврале применил в отношении государственного "Приватбанка" меру воздействия в виде письменного предостережения за нарушение порядка приостановления финансовых операций.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ по результатам осуществления регулятором надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) нелегальных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также валютного надзора.

Как сообщалось, НАБУ 22 февраля задержало Владимира Яценко, бывшего первого замглавы правления "Приватбанка" до национализации. Для этого пришлось посадить в "Борисполе" уже вылетевший в направлении Австрии частный самолет с банкиром на борту. Но в итоге задержанный вышел на свободу под залог в 52 млн грн.

Яценко – один из самых доверенных банкиров Игоря Коломойского. Кроме него, подозрения по делу о растрате 136 млн грн "Приватбанка" выписаны экс-главе банка Александру Дубилету и экс-первому заместителю главы правления "Ингосстрах" Елене Бычихиной, но, по данным СМИ, они уже находятся за границей.

Яценко вместе с другими бывшими топ-менеджерами "Приватбанка" Александром Дубилетом, Олегом Гороховским и Михаилом Рогальским является основателем компании Fintech Band, запустившей проект monobank. После получения подозрений Дубилет и Яценко переоформили свои доли в компании на других физлиц.

Напомним, привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита "Приватбанка" подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

Правительство Украины по предложению Национального банка Украины и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.