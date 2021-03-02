Молдавская компания отрицает отказ от приватизации завода "Укрспирта" за рекордную сумму

Молдавский алкогольный холдинг Zernoff предлагает провести совместную инвентаризацию имущества Мариливского спиртзавода (Тернопольская область).

Как сообщили в пресс-служба компании, группа Zernoff по-прежнему намерена завершить сделку и приобрести Мариливский спиртзавод, передает Интерфакс-Украина

"Наш судебный иск, собственно, направлен на разрешение сложившихся разночтений и получение права собственности на Мариливский спиртзавод согласно условиям договора купли-продажи", - сообщает компания, комментируя поданный ею иск в Хозяйственный суд Киева в феврале,.

Как сообщается, Zernoff положительно оценивает проведенную ФГИ Украины и ГП "Укрспирт" в декабре 2020 года инвентаризацию имущества на Мариловском спиртзаводе, считая эти действия прогрессом в направлении урегулирования возникших вопросов.

"В качестве следующего шага мы видим проведение повторной совместной инвентаризации на этом предприятии, с привлечением представителей ГП "Укрспирт", что позволит всем сторонам увидеть реальное состояние объекта и может послужить конструктивным решением для окончательного оформления покупки", - отметили молдавские инвесторы.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года молдавская компания Zernoff, крупнейший производитель этилового спита в Молдове, предложила наибольшую цену – 120 млн грн – на аукционе по приватизации Мариливского места осуществления деятельности (МОД) и хранения спирта ГП "Укрспирт" (Тернопольской области) при стартовой цене 54,7 млн грн.

Согласно информации в системе "Прозорро. Продажи", единственным конкурентом Intreprinderea Mixta "ZERNOFF" S.R.L. было ООО "Инфо Маркет" с ценой 80,78 млн грн.

Эта цена является рекордной на аукционах по приватизации заводов "Укрпирта" после того, как сделка по продаже Вишняковского спиртзавода (Полтавская область) была отменена из-за отказа победителя – компании "РесурсПромЗахид" – уплатить обещанные 234 млн грн за актив

Однако в феврале компания обратилась с иском в Хозяйственный суд Киева, так как, по ее мнению, купленный спиртзавод не соответствует заявленным в аукционной документации характеристикам, а на объекте отсутствет часть имущества. В результате суд разрешил Zernoff приостановить выплату оставшихся 137 млн грн и расторгнуть договор купли-продажи, если ситуация не разрешится.

В свою очередь ФГИ заявил о необоснованности обвинений, назвав обращение молдавской компании в суд может попыткой вернуть гарантийный взнос и не платить остальные средства.

Согласно данным на ее сайте, компания Zernoff Ethanol была основана в 2001 году, был построен спиртовой завод производительностью 10 тыс. литров в день, а в 2015 году в результате модернизации мощность производства в месяц была доведена до 3 млн литров.