Валютная выручка от экспорта черных металлов выросла за два месяца на 8%

Металлургические предприятия Украины в январе-феврале 2021 года увеличили поступления от экспорта черных металлов, по предварительным данным, на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $1,5 млрд.

Согласно статистике Государственной таможенной службы, в феврале поступления от экспорта черных металлов составляли $764,82 млн, передает Интерфакс-Украина

При этом Украина в январе-феврале 2021 года сократила импорт аналогичной продукции на 13% – до $121,5 млн. В феврале этот показатель составлял $63,8 млн.

Кроме того, Украина за два месяца 2021 года нарастила экспорт металлоизделий на 9% – до $138,68 млн. В феврале их экспорт составил $77,21 млн. За этот период импорт металлоизделий увеличился на 1,5% – до $125,31 млн. В феврале их ввезено на $72,5 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению с предыдущим годом – до $7 млрд 690,38 млн. При этом Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 17% – до $1,04 млрд.

Кроме того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% – до $904,53 млн. За год импорт металлоизделий снизился на 20% – до $879,69 млн.