Нацбанк заметил рост спроса населения на валюту

Объем покупки населением наличной валюты в январе 2021 года превысил объем продажи на $39 млн.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), в феврале украинцы увеличили покупку валюты на 23% – до $1,34 млрд, тогда как продажа выросла на 22% – до $1,3 млрд.

При этом продажа безналичной валюты население в феврале выросла до $304,6 млн, а покупка – до $275,34 млн. Таким образом, с учетом безналичных операций, покупка валюты населением в феврале превысила продажу на $9,44 млн, тогда как в январе продажа валюты превышала покупку на $54,3 млн.

Как сообщалось, в январе объем покупки населением наличной валюты превысил объем продажи на $15,8 млн. При этом украинцы продали наличной валюты на 34% меньше по сравнению с декабрем 2020 года, что составило $1,07 млрд в эквиваленте, а покупка сократилась на 36,5% – до $1,09 млрд в эквиваленте.

Напомним, по итогам 2020 года объем продажи ($15,95 млрд) наличной валюты преобладал над объемом покупки ($14,85 млрд), разница между которыми составила $1,1 млрд.