Fitch подтвердило рейтинг "ДТЭК Энерго" на уровне ограниченного дефолта

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта DTEK Energy B.V. ("ДТЭК Энерго") в иностранной валюте - на уровне RD (ограниченный дефолт), рейтинг еврооблигаций ДТЭК утвержден на уровне "С" с рейтингом возвращение "RR5".

"Подтверждение отражает постоянные переговоры ДТЭК с кредиторами о реструктуризации существующего долга компании. После завершения Fitch переоценит компанию на основе новой структуры капитала, учитывая ее бизнес-риск", – говорится в обосновании Fitch, передает ExPro Consulting.

Как отмечается, рассчитанный агентством Fitch долг "ДТЭК Энерго" на конец 2020 составил около $2,3 млрд (65 млрд грн), из которых около $2 млрд (57 млрд грн) подпадает под реструктуризацию, которую ДТЭК планирует завершить к концу апреля 2021 года.

Fitch ожидает, что ликвидность ДТЭК улучшится после реструктуризации за счет небольших ожидаемых амортизаторов долга в 2021-2024 годах, снижения процентных ставок по новому долгу и определенного улучшения операционных показателей.

Кроме того, агентство отмечает, что результаты компании до 2021 года будут оставаться под давлением:

"Мы ожидаем, что финансовые показатели ДТЭК ухудшатся в 2020 году из-за уменьшения объемов электроэнергии и цен примерно на 15% в годовом исчислении. Мы берем осторожный прогноз на 2021 год и ожидаем, что показатель EBITDA мало изменится с уровнем 2020 года", - отмечают в агентстве.

По информации Fitch, это обусловлено незначительным улучшением объемов (производства) электроэнергии, ожидаемым ростом ВВП Украины на 3,5% и некоторым восстановлением цен на электроэнергию.

При этом на цены электроэнергию могут повлиять существующие ограничения на рынке и восстановление дешевого импорта электроэнергии из Беларуси и России в начале 2021 года.

"Наши ожидания высших расходов на импорт угля в 2021 году также будут сдерживать финансовые показатели", – добавили в агентстве.

Как сообщалось, по данным неаудированной отчетности, "ДТЭК Энерго" завершило 2020 год с чистым убытком 19,13 млрд грн при выручке 47,24 млрд грн, по сравнению с прибылью в размере 2,55 млрд грн годом ранее.

В марте 2020 года "ДТЭК Энерго" объявило о техническом дефолте, приостановив выплату купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу. В феврале 2021 года компания согласовала условия реструктуризации долгов с комитетами кредиторов-держателей еврооблигаций и банков, завершить процесс реструктуризации планируется через 3 месяца.